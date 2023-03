Camera: Noi moderati a favore Convenzione controllo metalli preziosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi moderati "voterà a favore dell'adesione dell'Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, che ha lo scopo di facilitare il commercio internazionale di oggetti in metalli preziosi garantendo, nel contempo, un'adeguata tutela del consumatore. E' un provvedimento che si inserisce pienamente nella nostra visione di politica economica, volta a sostenere la crescita delle imprese italiane adottando strumenti che ne facilitano e accompagnano la proiezione sui mercati internazionali. In Italia il settore orafo conta circa 7.500 imprese e l'80 per cento del fatturato di queste aziende deriva dall'export, in crescita costante: nel 2022 ha sfiorato i 9 miliardi, 1 miliardo in più rispetto al 2021. Con l'adesione alla Convenzione i nostri prodotti, unici per design, storia ed eccellenza (penso al distretto orafo di Vicenza), potranno circolare liberamente con il marchio comune di controllo, primo marchio di garanzia internazionale e simbolo di qualità. La semplificazione delle procedure doganali si tradurrà in minori oneri e barriere alla circolazione all'estero dei nostri prodotti, con importanti risparmi per le aziende su tempi e modalità di esportazione". Lo afferma la deputata di Noi moderati, Martina Semenzato. (Rin)