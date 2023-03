Giustizia: Pittalis (FI), ddl procedibilità non è favore a mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un plauso al ministro Nordio che, intervenendo in maniera tempestiva e adeguata, ha confermato la linea di Forza Italia e del presidente Silvio Berlusconi, per un impegno senza se e senza ma nella lotta alla criminalità organizzata e a tutte le mafie. Non c'è nessun rischio, come abbiamo sentito dire da certi settori del Parlamento, di mancati arresti o scarcerazioni tanto più di boss mafiosi. Evitiamo di dare notizie assolutamente false, la riforma Cartabia non ha in nessun modo toccato l'estorsione, l'usura, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la rapina, cioè i classici reati contro il patrimonio tipici di contesti mafiosi. Non ha toccato neanche altri classici reati di criminalità organizzata contro il patrimonio che restano procedibili d'ufficio. Nessuno intende abbassare la guardia, gli italiani devono sapere che con questa maggioranza le azioni di contrasto alle mafie potranno essere solo rafforzate e rese più efficaci". Lo ha detto Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia della Camera, intervenendo nell'Aula di Montecitorio in dichiarazione di voto sul disegno di legge sulla procedibilità d'ufficio. "Il provvedimento, inoltre - ha aggiunto il parlamentare -, individua un non facile punto di caduta tra la salvaguardia delle esigenze precautelari e di sicurezza pubblica da un lato e la tutela della libertà personale dell'autore del presunto reato dall'altro. Non siamo di fronte ad una depenalizzazione, ma tutt'altro. Con questo provvedimento la maggioranza ha trovato un punto di equilibro nel rispetto dei principi costituzionali e nel solco di quella tradizione liberale e garantista alla quale Forza Italia si ispira e per la quale anche in questa legislatura fungerà da sentinella". Il deputato Pittalis ha concluso, rivolgendo un appello al ministro Nordio ad accelerare sulle riforme annunciate sulla giustizia: "E' stato già incardinato - ha osservato - il provvedimento sulla separazione delle carriere tra pm e giudici, abbiamo depositato proposte di legge sull'abolizione dell'abuso d'ufficio, del traffico di influenze illecite, sulla revisione della legge Severino, sulla prescrizione, sulle misure cautelari, sulle intercettazioni e sulla limitazione dell'uso dei trojan ai reati di mafia e terrorismo. Il tempo scorre, non possiamo deludere le aspettative, non solo quelle degli operatori della giustizia ma soprattutto dei cittadini. Dobbiamo restituire ai cittadini italiani la fiducia nei confronti della giustizia, che dovrà tornare ad essere giusta e di qualità".(Rin)