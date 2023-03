Diritti: Borghi, ok risoluzione Lega-Fd'I-FI, certificato filiazione non rispetta principi sussidiarietà e proporzionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata "votata la risoluzione. La commissione IV ritiene che il Regolamento sul certificato di filiazione non rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità. A favore della risoluzione Lega, Fd'I e FI, contrari Pd, M5s e Iv". Lo scrive su Twitter Claudio Borghi, senatore della Lega e componente della commissione Politiche dell'Unione europea di palazzo Madama. La Commissione esaminava oggi la proposta di Regolamento europeo del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione. La risoluzione della maggioranza, contraria alla proposta di Regolamento Ue è stata approvata. Le opposizioni avevano presentato tre mozioni (una del M5s, una del Pd e del Terzo polo) per opporsi alla risoluzione di maggioranza e avevano chiesto di rinviarne il voto a domani. Una richiesta che non è stata accolta. (Rin)