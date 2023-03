Fisco: Capone, aliquote saranno ridotte a tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la riforma del fisco, “le aliquote verranno ridotte a tre, sulla loro misura non sappiamo ancora nulla. Quindi si mantiene assolutamente la progressività”. Lo ha detto il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone, uscendo da palazzo Chigi al termine del confronto governo-sindacati sulla riforma fiscale. “Come Ugl – ha proseguito – abbiamo detto che le aliquote devono essere registrate soprattutto per quel 90 per cento di contributi di lavoro dipendente sotto i 35 mila euro di reddito”. “Se si abbassano le aliquote solo per i redditi più alti, ci facciamo poco. Ci interessa se questo colpisce positivamente la maggior parte del lavoro dipendente”, ha concluso. (Rin)