Roma: Palmieri-Biolghini (Pd-Rf), su parco Centocelle da questa amministrazione attenzione altissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Parco Archeologico di Centocelle questa amministrazione non ha bisogno di lezioni da chi ha lasciato solo atti incompiuti, promesse non mantenute e il degrado che stiamo provvedendo a rimuovere. Lo dichiarano in una nota il presidente della commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri e la consigliera capitolina di Roma Futura Tiziana Biolghini. "Oggi, anche in seguito ad una mozione preliminare al bilancio di previsione, sono previsti interventi diretti a riqualificare, ripulire e far rinascere il Parco Archeologico di Centocelle, la cui bellezza merita di essere salvaguardata e messa a disposizione della città e del territorio. Finalmente stiamo invertendo la rotta. Grazie all'impegno di questa amministrazione sono stati previsti e sono in fase di assegnazione due progetti di riqualificazione che consentiranno di ripristinare i percorsi all'interno del Parco, di mettere a dimora già nella prima fase 500 alberi, di realizzare una nuova area giochi, di installare una nuova cancellata di ingresso per incrementare la sicurezza dei cittadini e dei visitatori, di realizzare un'alberatura sul percorso della cosiddetta Tagliata", spiegano. (segue) (Com)