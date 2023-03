Roma: Palmieri-Biolghini (Pd-Rf), su parco Centocelle da questa amministrazione attenzione altissima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sempre nei mesi scorsi, e su impulso di questa amministrazione, sono state realizzate operazioni ripetute di sfalcio e pulizia, e dopo il drammatico incendio del luglio scorso, le operazioni di bonifica sono state disposte con rapidità su tutta l'area interessata. Anche sul tema degli autodemolitori presenti nell'area, i tentativi di spostamento della precedente amministrazione non hanno portato a nulla di fatto. In questa consiliatura è stato istituito un tavolo tecnico congiunto sotto il coordinamento dell'assessorato all'Ambiente perché è intenzione determinata trovare una soluzione definitiva ad una vicenda annosa e critica. Questi sono fatti concreti di un percorso complesso e articolato, su cui pesa un'eredità di lungaggini e attese che nel recente passo non hanno reso un buon servizio ad un luogo di grande valore storico e ambientale che deve tornare ad essere pienamente fruibile per i cittadini e preservato da ogni minaccia alla sua integrità", concludono. (Com)