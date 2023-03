Spagna: popolari, molto chiari su astensione in mozione sfiducia Vox a Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo è "molto chiaro" nell'astensione al voto della mozione di sfiducia contro il presidente del governo, Pedro Sanchez in quanto rappresenta un "boccata d'ossigeno" per il capo dell'esecutivo. Lo ha affermato la segretaria generale del Pp, Cuca Gamarra, in una conferenza stampa al Congresso dei deputati. Alla domanda sul fatto che Vox, promotore della mozione, continui a fare pressioni per passare dall'astensione al "sì", Gamarra ha risposto che "non c'è e non ci sentiamo sotto pressione". La "numero due" dei popolari ha criticato la formazione sovranista per aver presentato questa iniziativa che diventerà "ossigeno" per Pedro Sanchez quando il governo è "ai minimi termini" e in "costante confronto" tra i suoi partner. (Spm)