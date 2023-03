Usa-Messico: colloquio Blinken-Ebrard, focus su cooperazione in materia di sicurezza e lotta alle droghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha parlato ieri con il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard. Le parti, riferisce una nota del dipartimento di stato, hanno discusso della cooperazione in materia di sicurezza e lotta alle droghe. Blinken ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a sostenere i partner messicani e a proteggere le rispettive comunità dalle reti criminali, sottolineando che la cooperazione in materia di sicurezza rimane una priorità assoluta. I due hanno anche discusso del recente rapimento di quattro cittadini statunitensi a Matamoros, in Messico, che ha provocato la morte di due di loro e di un cittadino messicano. (Was)