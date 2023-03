Sardegna: Calderoli presidente Pais, insularità criterio ispiratore Autonomia differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un sincero ringraziamento ai giornalisti della redazione di Agenzia Nova che svolgono, con professionalità, un servizio importante nel mondo dell'informazione" Michele Pais

Presidente del Consiglio regionale della Sardegna

19 luglio 2021

- Il principio dell’insularità sarà uno dei criteri ispiratori dell’Autonomia differenziata. Lo ha ribadito oggi il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli in una lettera inviata al Presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Il Presidente Pais ha letto la lettera in aula durante la seduta del Consiglio dedicata all’Autonomia differenziata. "Lo schema del Disegno di Legge in materia di Autonomia differenziata fa espresso riferimento – si legge nella lettera – ad alcuni principi già presenti in Costituzione quali la differenziazione, l’adeguatezza e la perequazione che ricomprendono implicitamente anche il tema dell’insularità. Tale tema proprio per il suo rilievo costituzionale merita però un esplicito riferimento nel testo di legge". (segue) (Rsc)