Sardegna: Calderoli presidente Pais, insularità criterio ispiratore Autonomia differenziata (2)

19 luglio 2021

- "Pertanto, ritengo necessario recepire – scrive Calderoli - il suggerimento, formulato nel corso dell’incontro del 9 marzo con la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, e promuovere una modifica del Disegno di legge nel corso dell’esame parlamentare in modo da includere il principio dell’insularità tra i criteri ispiratori dell’autonomia differenziata". Il Ministro, inoltre, si è detto disponibile a un confronto in Consiglio regionale che sarà programmato a stretto giro in modo da coinvolgere l’intera Assemblea sarda e, ove la Conferenza dei Capigruppo lo ritenesse, anche ai parlamentari sardi e alle parti sociali. “Ringrazio il Ministro Calderoli – ha detto Pais – per l’impegno espresso sull’inserimento al testo di legge del principio di insularità e per la sua disponibilità al confronto con il Consiglio regionale della Sardegna manifestata già qualche giorno fa a Roma nel corso dell’incontro con i Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province Autonome. L’autonomia differenziata è un tema molto articolato che non può e non deve prescindere dal principio costituzionale del sesto comma dell’art. 119”. (Rsc)