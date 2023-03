Fisco: Proietti (Uil), chiediamo a governo di iniziare confronto vero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “si è limitato ad esporci il contenuto della delega fiscale per sommi capi. Noi pensiamo che questa delega fiscale debba affrontare in via prioritaria una svolta epocale nella lotta all’evasione fiscale. Senza quest’operazione, non ci può essere una vera riforma fiscale”. Lo ha detto il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, uscendo da palazzo Chigi al termine del confronto governo-sindacati sulla riforma fiscale. “Nei prossimi anni – ha spiegato – dovremo ripagare oltre 200 miliardi di euro fatti a debito durante la pandemia e, se non c’è una lotta all’evasione fiscale vera, questi 200 miliardi verranno ancora una volta fatti ripagare a lavoro dipendente e pensionati, e noi questo non lo possiamo accettare”. “Nel merito, la riformulazione delle aliquote Irpef non dà una risposta all’esigenza reale oggi di taglio del cuneo fiscale. Noi dobbiamo tagliare di cinque punti il cuneo fiscale adesso, non nell’arco della legislatura”, ha proseguito. Su questo proposito, ha aggiunto, “la Uil pensa che si possono utilizzare i 20 miliardi recuperati quest’anno”. L’altro aspetto fondamentale, ha chiarito, è che “occorre mantenere una progressività: noi siamo contro la flat tax”. “Su questi aspetti abbiamo chiesto al governo di iniziare un confronto vero, non solo delle informative come avvenuto fino ad oggi. Noi non siamo stati coinvolti né sul Reddito di cittadinanza, né sul Superbonus, né sulla Legge di bilancio. Pensiamo che sulla delega fiscale ci debba essere un’interlocuzione reale nel merito. Se il governo farà questo, siamo pronto ad avanzare proposte che abbiamo avanzato già ai governi precedenti e che finora non hanno avuto risposta”, ha concluso Proietti. (Rin)