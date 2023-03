Piemonte: assessore Politiche sociali, fondo 'Vita nascente' raddoppia a quota 1 milione di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discusso fondo 'Vita nascente' della Regione Piemonte, avrà a disposizione il doppio delle risorse del 2022. Saranno infatti pari a 1 milione di euro i fondi per quest'anno per il sostegno alla maternità. "Il successo del primo bando di Vita Nascente ci ha incoraggiato a raddoppiare lo stanziamento per il sostegno alle future mamme in difficoltà, che nel bilancio previsionale 2023 arriva a un milione di euro - ha affermato l'assessore alle Politiche sociali del Piemonte Maurizio Marrone -. Di fronte alla montagna di latte in polvere, pannolini, culle, aiuti per affitti, bollette e mutui che, grazie al fondo Vita Nascente, i centri di aiuto alla vita stanno fornendo alle donne e coppie socialmente fragili che non vogliono rinunciare alle loro gravidanze, gli slogan ideologici dell’opposizione suonano sempre più stantii e distanti dal paese reale". ha concluso.(Rpi)