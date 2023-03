Milano: Atm punta a 650 assunzioni nel 2023, ma ha difficoltà a reperire conducenti, manutentori e ingegneri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atm ha assunto 620 persone nel 2022 e punta a prenderne altre 650 nel corso di quest’anno, ma ci sono difficoltà nell’intercettare tre figure professionali in particolare: i conducenti, i manutentori e gli ingegneri, per diverse cause legate alla poca attrattività del Tpl come ambito lavorativo e scarsa popolarità del settore negli istituti tecnici. Lo ha illustrato Maria Emanuela Salati, responsabile formazione, selezione e welfare di Atm, durante l’odierna commissione consiliare lavoro, mobilità e partecipate del Comune di Milano. Per i conducenti, che compongono circa metà (300) delle assunzioni che l’azienda mette in conto per il 2023, Salati ha spiegato che “c’è un tema non solo nostro ma di tutto il TPL a livello europeo: poche persone prendono le patenti perché è costoso, prendere la D più la carta di qualificazione del conducente (cqc) costa più di tremila euro. Questa è una prima problematica. In seconda battuta abbiamo risentito anche del fatto che circa il 65 per cento del nostro personale viaggiante proveniva dal sud Italia, con la pandemia si è interrotto questo flusso e non è più ricominciato. Le persone hanno trovato lavoro in loco e non hanno più dimostrato interesse a venire a Milano, con tutte le difficoltà di ambientamento e di costi. Molti ci hanno anche telefonato dicendo che percepivano il reddito di cittadinanza e aspettavano quindi che le misure cambiassero. Tutto questo ha interrotto quel flusso di persone che decidevano di cambiare vita e venire su a Milano per lavorare da noi. Noi siamo intervenuti su questo tema e abbiamo deciso di sovvenzionare la Cqc, di pagare come azienda l’integrazione da 1500 euro alla patente D per prendere la certificazione di trasporto persone. Effettivamente è la misura che ha funzionato di più e ci ha dato un buon afflusso di candidature, che però non è sufficiente rispetto alle esigenze che abbiamo. Oltre a questo, che è un progetto che prosegue per tutto il 2023, siccome c’era un problema di housing a Milano abbiamo messo in piedi convenzioni con delle residenze, con dei prezzi agevolati convenzionati per poter far alloggiare a Milano. Sono l’opera San Carlo e il Cardinal Ferrari”. (segue) (Rem)