Milano: Atm punta a 650 assunzioni nel 2023, ma ha difficoltà a reperire conducenti, manutentori e ingegneri (2)

- Venendo alla seconda figura professionale, i tecnici specializzati diplomati Itis per i quali Atm ha in programma di assumere 150 persone nel 2023, “abbiamo trovato enorme difficoltà – ha spiegato Salati -, perché ci sono pochi diplomati Itis. La competizione ha reso difficile questo mercato, ci si ruba tecnici specializzati tra aziende e noi non sempre siamo vincenti in questa competizione. La prima azione efficace che abbiamo fatto è la creazione di un'academy, in cui i neodiplomati itis vengono selezionati e fanno un corso di tre mesi organizzato da Atm con cui vengono preparati sugli argomenti di particolare interesse per l’azienda e poi affrontano la prova tecnica, la visita medica e alla fine vengono assunti. L’anno scorso abbiamo fatto quattro corsi di questo tipo in collaborazione con scuole del territorio”. Per quanto riguarda la terza figura critica per Atm, la quarantina di ingegneri in più di cui l’azienda necessita, c’è una competizione del mercato molto forte ma anche una non conoscenza approfondita di quali sono le opportunità all’interno della struttura di Atm. L’azienda sta quindi lavorando coi politecnici di tutto il Nord Italia per rendere noto agli studenti cosa sia la figura dell’ingegnere dei trasporti e che opportunità abbia all’interno di Atm. “Ricordiamo – ha evidenziato Salati - che noi siamo sia l’azienda leader del settore dei trasporti sia stiamo affrontando sfide importanti, come quella del full electric, le gare internazionali, la nuova metropolitana (M4), il processo di digitalizzazione. Chi entra da noi, a maggior ragione gli ingegneri, può affrontare sfide e progetti che non vedrà da altre parti. Siamo un pochino deboli sull’immagine che abbiamo sul mercato per quanto riguarda gli ingegneri, che magari preferiscono andare in società più note”. (segue) (Rem)