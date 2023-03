Milano: Atm punta a 650 assunzioni nel 2023, ma ha difficoltà a reperire conducenti, manutentori e ingegneri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla commissione hanno partecipato anche le principali sigle sindacali, Fit Cisl; Faisa Cisal; Uiltrasporti; Filt Cgil e Ugl. I rappresentanti dei sindacati hanno in generale sottolineato come la situazione stipendi, se messa a sistema con gli alti costi della vita a Milano, spieghi il perché di queste crescenti difficoltà nell’attirare personale, ma è stato anche messo l’accento sul problema della sicurezza. “Io ho mandato in giro – ha sottolineato Christian Colmegna di Fit Cisl - uno dei contratti che l’azienda offre. Un contratto part time 26 ore, 4 giorni la settimana da martedì a sabato. A questo lavoratore gli si offrono 17.757 euro all’anno lordi per questo tipo di lavoro. Dopo di che andiamo a scorporare questi dati e ci chiediamo come fanno a non andar via da Milano e a stare qua a lavorare? Le altre aziende di trasporti, come Trenord, per nove mesi li paga 500 euro al mese. Dopo di che, una volta assunti, guadagnano sui 2500/3000 netti al mese. Se vogliamo fare un discorso politico dobbiamo dire che se ci sono pochi conducenti bisogna pagarli di più, se li paghiamo di più li troviamo”. “A Milano, in più – ha aggiunto Roberto Errante di Uiltrasporti -, c'è un problema di sicurezza. Ancora si registrano delle aggressioni e se uno dovesse scegliere di venire a lavorare in Atm e metterci la patente e in più il rischiare di non tornare a casa a fine turno, questi sono ingredienti che spingono la gente a scegliere di non fare più l'autista". “Tutti gli sforzi che si devono fare sono fondamentali, ma è altrettanto vero che se non si trova una risposta sistemica a livello salariale, questo problema non lo supereremo mai”, ha in conclusione evidenziato Alberto Beretta di Filt Cgil. (segue) (Rem)