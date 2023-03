Milano: Atm punta a 650 assunzioni nel 2023, ma ha difficoltà a reperire conducenti, manutentori e ingegneri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono mancate osservazioni critiche da parte di alcuni consiglieri. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Riccardo Truppo, in particolare, ha espresso il proprio timore di vedere Atm scorporata e venduta vista la situazione di insostenibilità dei costi e di difficoltà nel reperimento del personale. “stiamo per imboccare una strada senza via d'uscita – ha detto Truppo. Un gioiello come Atm rischia di non riuscire più a rialzarsi. Gli stipendi troppo bassi non permettono ai più giovani di vivere in una città sempre più costosa ed esclusiva come Milano. Una città disegnata ad immagine e somiglianza di Sala e della sua Sinistra. Ripensiamo le tariffe, investiamo nell'immagine dell'azienda, aumentiamo gli stipendi, sosteniamo la sicurezza dei lavoratori e fermiamo questa deriva pericolosissima". “Se da Regione Lombardia ci dessero i soldi che chiediamo probabilmente riusciremmo a garantire di più con Atm – ha polemicamente replicato Michele Albiani, consigliere del Pd - e sicuramente dovremmo fare una battaglia con questo governo per dare di più. Altro che mercato del lavoro, siamo al mercato dello sfruttamento”. Sulla questione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, infine si è espressa l’assessore allo sviluppo economico di Milano Alessia Cappello, sottolineando che “c’è da riflettere su un mix di cause” dato che “è un problema che riguarda qualsiasi settore, potremmo farci una commissione anche sui dipendenti del Comune di Milano, sugli artigiani, sul mondo della moda e del design e per tantissimi altri settori. Si potrebbe addirittura invitare 4Manager a parlarne, perché anche a livello di manager c’è un problema di vacancy”. (Rem)