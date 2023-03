Viabilità: A1 Milano-Napoli, coda nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi informa che intorno alle 16:30 sulla A1 Milano-Napoli si registrano 5 km di coda nel tratto compreso tra Lodi e Casalpusterlengo, in direzione Bologna, a causa di un'autovettura ferma in avaria all'altezza del km 28.6, in corrispondenza di un cantiere di lavori alla pavimentazione dove il traffico transita su due corsie. A chi viaggia da Milano verso Bologna è consigliato uscire a Lodi e rientrare in A1 a Casalpusterlengo, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.(Com)