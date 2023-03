Sicurezza: Borghi, XXI secolo sarà attraversato da confronto tra modelli democratici e non

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il XXI secolo sarà attraversato dal confronto tra i modelli democratici e quelli non democratici. Lo ha affermato il senatore Enrico Borghi, prendendo parte all’evento “Building democratic resilience against autocratic regimes”, ospitato dall’ambasciata lituana a Roma. Quanto accade in Ucraina “dimostra che quando i sistemi democratici si siedono sugli allori”, emerge “qualche problema”, una dinamica che ha riguardato anche l’Italia. “Temo i greci quando portano i doni (Timeo Danaos et dona ferentes), ha detto Borghi, citando Virgilio, ricordando “l’illusione” che qualcuno sarebbe arrivato “a risolvere i nostri problemi”. Il senatore ha criticato l’austerità usata come risposta europea alla crisi economica del 2007-2008, che ha generato populismo, una delle cui funzioni di collante è stata “una serrata critica al sistema delle relazioni comunitarie ed europee e la messa in discussione di un tradizionale posizionamento atlantico”. In questa prospettiva, l’Italia “ha sottoscritto un protocollo nella Belt and Road Initiative”, a cui Borghi e il Partito democratico “non sono favorevoli”. “Sono tramontate nel nostro Paese le suggestioni secondo cui Cina e Russia avrebbero risolto il problema del debito e degli investimenti”, ha ricordato il senatore. L’Italia deve contribuire a “rafforzare la governance” delle istituzioni europee ed atlantiche “in cui siamo collocati”, una dinamica che si interseca con “il sostegno alla resistenza ucraina”, che difende “i valori dell’Europa, della democrazia, dell’Occidente”. “Sappiamo che a Oriente c’è chi guarda all’Ucraina e alla reazione dell’Occidente per vedere cosa fare con Taiwan”, ha aggiunto Borghi. (Res)