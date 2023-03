Brasile-Italia: Cnr avvia cooperazione con Istituto brasiliano ricerca agraria e zootecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Maria Chiara Carrozza, ha firmato oggi una lettera di intesa di cooperazione strategica con l'Istituto brasiliano di ricerca agraria e zootecnica (Embrapa). Il documento è stato firmato anche dal presidente di Embrapa, Celso Luiz Moretti. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Brasilia in una nota alla stampa. Per l'ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello, "la firma dell'intesa corona la fondamentale visita a Brasilia della presidente Carrozza, nell'ambito di un gioco di squadra che ha consentito in tempi ristretti la finalizzazione di un'intesa che apre la strada alla cooperazione concreta con un colosso di successo mondiale quale l'Embrapa". (segue) (Com)