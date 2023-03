Brasile-Italia: Cnr avvia cooperazione con Istituto brasiliano ricerca agraria e zootecnica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali aree di interesse dell'accordo riguarderanno settori cruciali per le applicazioni industriali della ricerca quali biotecnologie, nanotecnologie, agricoltura di precisione, intelligenza artificiale e droni agricoli. L'Istituto federale, fondato nel 1973, ha svolto un ruolo decisivo nello sviluppo del settore agrario e zootecnico, consentendo al Brasile di passare da importatore netto sino ai primi anni '70, a terzo produttore mondiale settoriale dopo Stati Uniti e Cina, ma primo esportatore con gli Usa, alternandosi nel primato in dipendenza dal prodotto. L'Embrapa conta su 43 centri di ricerca e sviluppo sul territorio brasiliano, pari a due volte il territorio dell'Unione europea (Ue). (Com)