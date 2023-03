Diritti: Scurria (Fd'I), bene no a certificato filiazione Ue, non rispetta principi sussidiarietà e proporzionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In commissione Politiche europee del Senato passa il voto sulla proposta di risoluzione di Fratelli d'Italia che boccia il certificato europeo di filiazione, la proposta dell’Unione europea per assicurare il riconoscimento dei diritti dei minori in tutto il territorio comunitario, indipendentemente dal concepimento". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria, segretario della commissione Politiche europee. "È inammissibile - prosegue Scurria - che il certificato potesse diventare automaticamente valido e quindi accettato anche in Italia. Ciò sarebbe andato a ledere i principi di sussidiarietà e proporzionalità. La risoluzione contro il certificato europeo è inoltre necessaria, affinché non venga bypassato, pur nella dovuta tutela dei diritti fondamentali dei figli e dei minori in genere, il divieto di maternità surrogata vigente in Italia", conclude il senatore. (Rin)