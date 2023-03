Iraq: appello di Blinken a presidente curdo Barzani per soluzione divergenze con Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha inviato una lettera al presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, nella quale ha lanciato un appello per una soluzione definitiva della disputa tra Erbil e il governo centrale di Baghdad. Lo ha riferito una nota della presidenza curda, in cui si legge che nella lettera Blinken ha espresso soddisfazione per l’incontro che ha avuto con Barzani lo scorso 19 febbraio, in occasione della conferenza di Monaco sulla sicurezza, e ha elogiato il “solido partenariato” tra Stati uniti, Iraq e governo curdo, ribadendo “l’impegno di Washington per la stabilità, la sicurezza e la sovranità dell’Iraq”. Alla conferenza di Monaco, del resto, Blinken e Barzani avevano discusso del rafforzamento delle relazioni bilaterali sia tra Usa e Iraq, sia tra Usa e la regione del Kurdistan iracheno. Inoltre, il segretario di Stato statunitense aveva assicurato l’impegno del suo Paese a coltivare i rapporti con entrambe le istituzioni, sottolineando l’importanza e la necessità di una soluzione alle divergenze tra Erbil e Baghdad. (Res)