Ue: Patuanelli (M5s) case green ecopatrimoniale? Falso, coprono assenza politica industriale

18 ottobre 2021

- "Gridare all’eco-patrimoniale è un capolavoro 'tafazziano'. L’ennesimo di questo governo che parla del voto di Strasburgo sulle 'case green' come di una mega tassa europea che andrà a colpire tutti i cittadini italiani. Falsità volte a coprire una verità scomoda: la totale assenza di politica industriale di questo governo. Stiamo parlando di una direttiva appoggiata dallo stesso ministro dell’Ambiente del governo Meloni, lo stesso governo che ha smantellato pezzo dopo pezzo la più importante misura di efficientemento energetico presente in Italia, il superbonus 110 per cento. Oltre alla follia dell’aver cancellato una norma espansiva elogiata dalla stessa Commissione Ue, la direttiva presenta in realtà ampi margini di discrezionalità agli stessi Stati membri, che potranno anche chiedere alla Commissione di adattare i target europei per particolari categorie di edifici residenziali, per ragioni di fattibilità tecnica ed economica. Come se non bastasse, il testo chiede la creazione di un fondo dedicato, l’Energy Performance Renovation Fund, come chiedeva il Movimento cinque stelle: per rendere la transizione sostenibile davvero equa per tutti è infatti essenziale che i governi abbiano maggiori risorse oltre a quelle già esistenti. Per una volta il governo parli in Europa difendendo gli interessi nazionali e non gli slogan tanto cari alla propaganda della destra: reintroduca la cedibilità dei crediti del superbonus e negozi un fondo europeo capiente, già contenuto nella direttiva, per affrontare il tema delle ristrutturazioni edilizie. Hanno ancora tempi e modi per correggere parte della loro politica industriale, a partire dal trilogo su cui si affronteranno gli aspetti specifici della direttiva". Lo afferma il senatore M5s, Stefano Patuanelli. (Rin)