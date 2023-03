Migranti: Commissione Ue adotta raccomandazione riconoscimento procedure rimpatrio Stati membro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha adottato una raccomandazione agli Stati membri sul riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e sull'accelerazione dei rimpatri di migranti irregolari. "Un sistema efficace dell'Ue per i rimpatri è un elemento centrale di un sistema di migrazione e asilo ben funzionante e dell'approccio globale delineato nel Nuovo Patto su migrazione e asilo", si legge in un comunicato stampa della Commissione europea". Nelle valutazioni della Commissione, il sistema "può anche avere un effetto deterrente sulla migrazione irregolare e non sicura, aiutando a prevenire lo sfruttamento dei migranti, rompendo il modello di business delle reti criminali di contrabbando e promuovendo percorsi legali sicuri", continua la nota. Nella raccomandazione adottata, l'esecutivo Ue fornisce indicazioni sull'attuazione del riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, colmando una lacuna nell'acquis in materia di rimpatrio, e aggiorna i precedenti orientamenti forniti nel 2017 in materia di rimpatri, oltre che sostenere gli Stati membri a facilitare e accelerare i rimpatri. (segue) (Beb)