Migranti: Commissione Ue adotta raccomandazione riconoscimento procedure rimpatrio Stati membro (3)

- Il terzo punto riguarda gli incentivi al rimpatrio volontario. Come si legge nel comunicato stampa, "è necessario fornire informazioni sul rimpatrio fin dalle prime fasi del processo, anche durante la procedura di asilo. Gli Stati membri dovrebbero istituire strutture di consulenza per il rimpatrio e la reintegrazione per promuovere il rimpatrio volontario. Per i cittadini di Paesi terzi iscritti a questi programmi, i rimpatri volontari possono essere incoraggiati non emettendo divieti di ingresso", conclude la nota. Al fine di monitorare l'attuazione della raccomandazione, gli Stati membri riferiranno annualmente alla Commissione anche sul numero di decisioni di rimpatrio reciprocamente riconosciute da altri Stati membri. Inoltre, saranno forniti finanziamenti dedicati nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione e dello Strumento per la gestione delle frontiere e dei visti, in particolare per il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e per equipaggiare meglio le guardie di frontiera e costiere per un'efficace protezione delle frontiere esterne. (Beb)