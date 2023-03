© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 8.30, la commissione Difesa della Camera svolge l'audizione del comandante raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei carabinieri (Ros), generale Pasquale Angelosanto, sui programmi di attività del Corpo per i temi di interesse della Commissione. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)