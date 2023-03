Speciale scuola: Abruzzo, 16 marzo inaugurazione anno Accademico 2022/2023 Scuola Ispettori e Sovrintendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrà inizio il prossimo 16 marzo, alle ore 11 presso l'Aula Magna "Alan Turing" dell'università degli Studi dell'Aquila in Coppito, la cerimonia di inaugurazione dell'Anno accademico 2022/2023 della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Dopo le relazioni introduttive del Comandante della Scuola, Gen. D. Cristiano Zaccagnini, e del Rettore, Professor Edoardo Alesse, sarà il professor Simone Gozzano, ordinario di "Logica e filosofia della scienza" a tenere la lectio magistralis. In conclusione, l'Ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Sebastiano Galdino, dichiarerà ufficialmente l'apertura del nuovo Anno accademico. Attualmente sono circa 2.500 gli allievi marescialli che frequentano i corsi di formazione presso la caserma "Vincenzo Giudice", che quest'anno festeggia i 30 anni dall'insediamento nella città dell'Aquila. (Gru)