Speciale scuola: Pnrr, Valditara, stanziati fondi per digitalizzazione due scuole di Novara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A oggi, il ministero dell'Istruzione e del Merito ha stanziato rispettivamente 296.653 euro per l'Ic 'Contessa Tornielli Bellini' e 173.387 euro per l'Ic 'A. Boroli' di Novara per favorire la digitalizzazione delle scuole e il contrasto alla dispersione scolastica", scrive su Twitter Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito precisando che si tratta di risorse del Pnrr. Il ministro era in visita in due scuola a Novara. (Rin)