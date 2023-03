Credito: Abi, dinamica raccolta diretta complessiva in calo dell’1,6 per cento a febbraio su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia, a febbraio, la dinamica della raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) risulta in calo dell’1,6 per cento su base annua. È quanto emerge dal rapporto mensile dell'Associazione bancaria italiana (Abi). I depositi sono scesi, nello stesso mese, di 39,7 miliardi di euro rispetto a un anno prima (variazione pari a -2,2 per cento su base annuale), mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è cresciuta rispetto ad un anno prima (+3,7 per cento). La riduzione dei depositi è imputabile prevalentemente alle imprese che avevano registrato tra dicembre 2019 e luglio 2022 un incremento dei depositi di oltre 130 miliardi di euro, mentre per la raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche (sia in gestione sia detenuti direttamente della clientela) si rileva un incremento di circa 133 miliardi tra gennaio 2022 e gennaio 2023, di cui 73,2 miliardi riconducibili alle famiglie, 22,2 alle imprese e il restante agli altri settori (imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione).(Rin)