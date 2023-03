Ue: Gasparri (FI), direttiva case green è carta straccia, giù le mani da quelle italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Così come è scritta la direttiva europea in materia di casa, “è carta straccia per l'Italia. Grazie ai colleghi di Forza Italia e del Parlamento europeo che hanno votato contro questo testo che dovrà essere ampiamente modificato”. Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, di Forza Italia. “Bisogna contenere i consumi energetici ed adeguare il patrimonio edilizio. Ma lo faremo in Italia con una buona legge sulla rigenerazione urbana”, sottolinea Gasparri, che aggiunge: “Non con direttive cervellotiche che per noi valgono meno di zero. L'Europa deve aiutare i suoi popoli, non aggredire le case degli europei”. “Chi ha votato questa risoluzione – conclude – sappia che in Italia, in queste modalità, non sarà mai e poi mai applicata. Siamo dalla parte dei cittadini, delle famiglie e delle loro case. Giù le mani dalle case degli italiani e degli europei". (Rin)