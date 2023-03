Trasporti: Uggè (Conftrasporto), positiva azione di Salvini sul caso Austria e sulla tutela delle imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Positiva l'azione del ministro Salvini sul caso Austria e sulla tutela delle imprese italiane, che non sono certamente contrarie a interventi a favore della decarbonizzazione, ma chiedono tempo e l'applicazione del principio della neutralità tecnologica. Lo afferma il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, in riferimento alle limitazioni ai Tir da parte dell'Austria e la messa al bando dei motori termici dal 2035. "La presa di posizione che Matteo Salvini ha assunto anche in veste di vicepresidente del Consiglio, non può restare senza risposta - prosegue Uggè - Il tema è chiaro: è in atto da troppo tempo, grazie anche al disinteresse di chi lo ha preceduto a guida del dicastero, un'azione di concorrenza sleale e di mancato rispetto dei principi europei da parte di un Paese membro". "Fai/Conftrasporto è pronta e lo ha dimostrato con l'azione legale, che proseguirà, a schierarsi a sostegno della battaglia di libertà e del rispetto delle regole che il governo italiano sta finalmente e concretamente portando avanti. Per essere molto chiaro siamo pronti se qualcuno mantiene dei comportamenti da 'brigante' ad applicare il principio ricordato dal presidente Pertini: A brigante si risponde con brigante e mezzo", conclude il presidente di Conftrasporto. (Rin)