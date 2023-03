Torino: spaccate negli esercizi commerciali, 5 arresti da parte della Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il grido di allarme dei commercianti raccolto da Confesercenti la Polizia ha arrestato cinque persone e sottoposto ad un fermo una terza persona con l'accusa di furto ai danni degli esercizi commerciali della Città. Gli ultimi arrestati sono un 36enne Italiano e un 35enne Marocchino. Il primo sarebbe responsabile di una serie di furti in diversi ristoranti, bar e farmacie. Mentre il secondo avrebbe effettuato una spaccata in un'agenzia viaggi di via Pomba. Inoltre, nelle scorse settimane, la Polizia ha arrestato altre tre persone tra cui un minore a seguito dio una spaccata in una tabaccheria di corso Cincinnato. Il terzo fermato negli scorsi giorni, un 51enne Italiano, sarebbe invece indiziato di una spaccata in un minimarket di via Stradella. (Rpi)