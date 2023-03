Energia: Commissione Ue presenta proposta riforma mercato elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha presentato la proposta legislativa sulla riforma del mercato dell'elettricità dell'Ue. La proposta mira a accelerare l'aumento dell'adozione delle energie rinnovabili e l'eliminazione graduale del gas, a rendere le bollette dei consumatori meno dipendenti dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, a proteggere i consumatori da future impennate dei prezzi e da potenziali manipolazioni del mercato energetico, nonché rendere l'industria dell'Ue più green e competitiva. La riforma proposta prevede la revisione di diversi atti legislativi dell'Ue, in particolare il regolamento sull'energia elettrica, la direttiva sull'energia elettrica e il regolamento aggiornato sul mercato dell'energia all'ingrosso (Remit). Le misure introdotte cercano di incentivare l'adozione di più contratti a lungo termine nel campo della produzione di energia green e introdurre nel sistema più soluzioni pulite e flessibili, per competere con il gas, come la gestione della domanda e lo stoccaggio. Nelle intenzioni della Commissione europea, questo dovrebbe ridurre l'impatto dei combustibili fossili sulla bolletta elettrica dei consumatori, oltre a garantire che i costi più bassi delle rinnovabili si riflettano sulle bollette. (segue) (Beb)