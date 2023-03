Energia: Commissione Ue presenta proposta riforma mercato elettricità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la riforma promuoverà una concorrenza aperta ed equa nei mercati europei dell'energia all'ingrosso, in modo da migliorare la trasparenza e l'integrità del mercato. La riforma fa parte del del Piano industriale per il Green deal. Per proteggere i consumatori, la proposta della Commissione incoraggia gli utenti e i fornitori di energia a sottoscrivere contratti a medio e lungo termine a prezzi fissi, in modo che i consumatori siano meno esposti alla volatilità dei prezzi energetici dovuti ai contratti a prezzi dinamici, che potranno comunque scegliere di stipulare. Per migliorare la competitività dell'industria europea, e ridurre la sua esposizione alla volatilità dei prezzi, la Commissione propone invece di agevolare la diffusione di contratti a lungo termine più stabili, come gli Accordi di acquisto di energia (Ppa) - attraverso i quali le aziende stabiliscono le proprie forniture dirette di energia e possono così beneficiare di prezzi più stabili per la produzione di energia rinnovabile. Per garantire ai produttori di energia elettrica la stabilità delle entrate e proteggere l'industria dalla volatilità dei prezzi, tutti i sostegni pubblici per nuovi investimenti in fonti rinnovabili, dovranno essere erogati sotto forma di Contratti per differenza a due vie (CfDs), mentre gli Stati membri sono obbligati a destinare i ricavi in eccesso ai consumatori. (segue) (Beb)