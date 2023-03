Energia: Commissione Ue presenta proposta riforma mercato elettricità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la riforma mira ad aumentare la liquidità dei mercati per i contratti a lungo termine che fissano i prezzi futuri, i cosiddetti "contratti a termine". Ciò consentirà a un maggior numero di fornitori e consumatori di proteggersi da prezzi eccessivamente volatili per periodi di tempo più lunghi. Dalla proposta della Commissione, sparisce invece il cosiddetto "decoupling" (disaccoppiamento) del prezzo del gas da quello dell'elettricità, motivo per il quale, nel periodo di crisi energetica, era stata richiesta la riforma del mercato elettrico. La riforma proposta dovrà ora essere discussa e approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di entrare in vigore. (Beb)