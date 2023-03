Russia-Ucraina: Putin, calo del Pil ucraino nel 2022 è stato più significativo del nostro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il prodotto interno lordo (Pil) ucraino è crollato del 40 per cento, mentre in Russia il calo si è attestato solo al 2,1 per cento. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso della sua visita una fabbrica di aerei a Ulan-Ude, nella regione russa di Buriazia. "Ci dicevano che il nostro Pil sarebbe crollato del 20 per cento o più, ma non è successo nulla del genere. (...) Ora abbiamo parlato dell'Ucraina, dove il Pil è crollato del 40 per cento, secondo i dati ufficiali, ma in realtà penso che sia crollato di più", ha affermato Putin. "Anche noi abbiamo un calo, ma non del 20 per cento, come qualcuno ha previsto, ma del 2,1 per cento", ha proseguito il presidente, aggiungendo che al momento invece si attesta una tendenza alla crescita. "Negli ultimi sette mesi, la produzione cresce costantemente e il Pil del Paese è in aumento", ha detto il presidente. (Rum)