Olimpiadi 2026: Zaia, tifo perché pista lunga pattinaggio non esca da Veneto o Lombardia

- "Tifo perché la pista lunga del pattinaggio non esca dal Veneto o dalla Lombardia e quindi territorialmente rimanga in Milano-Cortina 2026". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in occasione della presentazione del progetto del nuovo Centro Polifunzionale dedicato alla preparazione Paralimpica di eccellenza e all'ospitalità per l'allenamento dei team internazionali anche in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 a Possagno. "Ci sarà una proposta lombarda – ha proseguito – ma ce n'è una veneta che vorrebbe far economia di scala di un intervento che sta già facendo che è il Velodromo di Spresiano, che con poche lire potrebbe essere riadattato per una pista corta, mentre per la pista lunga ci vorrebbero altri investimenti, ma potremmo avere un centro del ghiaccio che diventerebbe il più grande d'Italia e uno dei più grandi al Mondo e potrebbe essere utilizzato in inverno". (Rev)