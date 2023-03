Olimpiadi 2026: Zaia, su villaggio olimpico Cortina cabina di regia questo mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Veneto, che oggi ha presenziato alla presentazione del progetto del nuovo Centro Polifunzionale dedicato alla preparazione Paralimpica di Eccellenza e all'ospitalità per l'allenamento dei team internazionali anche in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 a Possagno, ha parlato della questione del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. "Abbiamo una cabina di regia programmata per questo mese. L'ultima riunione è stata molto utile per parlarne, ma abbiamo discusso di noleggio in maniera tale che si possa avere una cifra più contenuta e quindi anche la dismissione" ha spiegato. "Rispetto al villaggio Eni, ricordo che i tecnici due o tre ani fa ci parlavano di un albergo da riavviare ma con tutte le difficoltà del caso. Non vorrei che qualcuno pensasse che il villaggio olimpico serva per un centinaio di persona, ma anzi per un migliaio di persone. Di una piccola cittadina che avrà vita e poi sparirà del tutto. Logisticamente dobbiamo capire bene come funzionerà" ha poi concluso. (Rev)