Imprese: Luciano Mocci nuovo presidente del "Digital innovation hub" del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea dei soci del Digital innovation hub (Dih) del Lazio ha nominato come nuovo presidente Luciano Mocci, presidente di Innovacamere e direttore generale di Federlazio. Il Consiglio di amministrazione del Dih Lazio ha inoltre nominato come amministratore delegato Marcello Bertoni, già vicedirettore generale vicario di Unindustria e consigliere di amministrazione di Cicero dalla costituzione. Lo riferisce Unindustria in una nota. Cicero Dih Lazio, è una società consortile promossa dalle tre associazioni manifatturiere del Lazio: Cna, Federlazio e Unindustria, nell’ambito del piano impresa 4.0, e opera da oltre quattro anni per supportare il processo di crescita digitale delle Pmi del territorio regionale. (segue) (Com)