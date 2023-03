Imprese: Luciano Mocci nuovo presidente del "Digital innovation hub" del Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dih Lazio è una società senza scopo di lucro che imposta la propria attività come ascolto della domanda di innovazione digitale delle aziende. Oltre 90 aziende di tutti i settori, si sono rivolte in questo periodo al Dih Lazio che opera con i propri Innovation manager, per valutare il proprio livello di maturità digitale per ognuna delle principali funzioni aziendali e progettare un percorso di innovazione efficace. In questi anni il Dih Lazio ha potuto fruire anche di una banca dati nazionale dalla quale emerge un livello di maturità digitale delle Pmi del Lazio nella media di quelle italiane, con qualche dato anche migliore in alcuni processi aziendali, ma un generale, ancora, ampio margine di miglioramento. (segue) (Com)