Imprese: Luciano Mocci nuovo presidente del "Digital innovation hub" del Lazio (3)

19 luglio 2021

- In questa direzione l’intervento di analisi e accompagnamento di Cicero Dih Lazio aiuta l’imprenditore a realizzare investimenti più mirati ed efficaci. Cicero Dih Lazio è anche partner di quattro European digital innovation hub e collabora con gli otto Competence center italiani specializzati nelle tecnologie più all’avanguardia per la modernizzazione del Sistema produttivo italiano. “Ringrazio il presidente Angelo Camilli e il Cda uscente per l’ottimo lavoro svolto. Assumo questo incarico cercando di continuare l’attività intrapresa dalla precedente governance, portando il mio contributo di esperienze nel sostenere l’implementazione del processo di digitalizzazione delle imprese", dichiara il presidente Luciano Mocci. (segue) (Com)