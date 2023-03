Usa-Arabia Saudita: Casa Bianca su accordo per acquisto Boeing, nuova pietra miliare nella nostra partnership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha confermato i due accordi raggiunti dalla società statunitense Boeing con il Fondo d’investimenti pubblico dell’Arabia Saudita (Pif), per la produzione e l’acquisto di 121 aerei Boeing 787 Dreamliner. La portavoce della presidenza Usa, Karine Jean-Pierre, ha affermato in una nota che questi accordi hanno un valore complessivo di circa 37 miliardi di dollari. “Tutto questo contribuirà anche alla creazione di circa un milione di posti di lavoro nel settore aerospaziale: siamo felici di vedere che, dopo anni di trattative, le parti siano riuscite a raggiungere un accordo definitivo”, ha detto, aggiungendo che l’intesa è “una nuova pietra miliare nella cooperazione tra Stati Uniti e Arabia Saudita”. (Was)