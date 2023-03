Imprese: Elettronica presenta le sue capacità C-Uas on the move all'esercitazione "Volpe Bianca" 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo sistema integra a quanto descritto precedentemente un radar 3D Oerlikon Aesa Multi-Mission Radar (Ammr) con tecnologia Active Electronically Scanned Array sviluppato dall’azienda Rheinmetall Italia, con cui Elettronica sta studiando una possibile partnership. La stessa Rheinmetall Italia potrebbe fornire la componente Hard Kill del sistema, grazie ai suoi effettori 35mm. Tali sistemi sono il risultato dei continui e costanti investimenti di Elettronica in ambito Comando e Controllo e in tecnologie disruptive. Inoltre, nella giornata seguente, l’azienda potrà presentare alle massime autorità civili e militari il dimostratore di un effettore ad alta energia in fase di sviluppo, in grado di bloccare i motori dei droni, che nei prossimi mesi raggiungerà la maturità tecnologica. “Elettronica supporta da sempre l’Esercito Italiano, incontrandone le puntuali esigenze operative. La peculiarità di poter fornire un Comando e Controllo che integra diversi sensori ed effettori è possibile grazie alla consolidata capacità di Elettronica quale integratore di sistemi. Grazie agli investimenti dell’azienda in Ricerca e Sviluppo, intendiamo assicurare strumenti altamente performanti e adattabili a uno scenario strategico internazionale sempre più complesso.” Paolo Izzo, Vice President International Sales di Elettronica. (Com)