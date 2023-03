Roma: ditta ripara strada ma getta rifiuti cantiere in cassonetti differenziata, 5 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ditta impegnata nella riparazione di una strada getta i rifiuti del cantiere nei cassonetti della raccolta differenziata. Per questo gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale hanno denunciato cinque persone all'Autorità giudiziaria per violazione delle norme in materia ambientale, al termine di un'indagine condotta a seguito di un servizio televisivo di una nota emittente nazionale. Nel servizio, andato in onda nel mese di dicembre del 2022, si vede chiaramente come uno degli operai di una ditta impegnata in una riparazione stradale in via Odoardo Giove, in prossimità dell'intersezione stradale con via Colmar, zona Torrevecchia, getti ripetutamente rifiuti prodotti nel corso dei lavori di demolizione e ripristino della pavimentazione stradale all'interno dei cassonetti della raccolta differenziata. Materiali in alcuni casi provenienti anche da altri cantieri o da precedenti interventi. (segue) (Rer)