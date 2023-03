Roma: ditta ripara strada ma getta rifiuti cantiere in cassonetti differenziata, 5 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche a seguito di segnalazione da parte dell'assessorato ai Lavori pubblici e infrastrutture di Roma Capitale sono state avviate le indagini per risalire agli autori dello sversamento illegale di rifiuti: gli agenti della Spe (Sicurezza pubblica ed emergenziale) della Polizia di Roma Capitale hanno individuato così i tre operai e i titolari di due ditte che in sub appalto avevano avuto l'incarico di eseguire i lavori di manutenzione stradale. Alle cinque persone coinvolte, di età compresa tra i 49 ed i 56 anni, sono state contestate violazioni di carattere penale e amministrativo per le diverse responsabilità riscontrate, dal gettito dei rifiuti nei cassonetti, all'omesso controllo fino alla mancata tracciabilità dei rifiuti trasportati sul mezzo utilizzato per svolgere l'intervento di riparazione. Circostanza favorita dall' omessa compilazione della documentazione ambientale prescritta dal D.Lvo 152/2006, Testo unico per la tutela ambientale. Nei confronti dei responsabili e delle aziende sono state elevate sanzioni per un totale di 50 mila euro. (Rer)