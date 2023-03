Usa: Biden, bene dati su inflazione, lavoriamo per crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha valutato positivamente gli ultimi dati sul tasso di inflazione, che nel mese di febbraio è sceso al sei per cento contro i 6,4 punti percentuali registrati a gennaio. In una nota, il presidente Usa ha affermato di voler continuare a fare tutto il possibile per abbassare i costi in capo alle famiglie. “Le nuove sfide che stanno interessando il settore bancario dimostrano che ci saranno sempre ostacoli nel percorso verso una crescita sostenibile nel lungo periodo: tuttavia, ribadisco che gli Stati Uniti stanno affrontando queste sfide da una posizione di forza”, ha detto, ricordando che dal suo insediamento nel Paese sono stati creati 12 milioni di posti di lavoro. “Allo stesso tempo, farò tutto il necessario perché i progressi che abbiamo registrato finora non vadano sprecati: non permetterò ai repubblicani di generare una catastrofe economica a causa dello stallo sul tetto al debito federale”, ha concluso. (Was)