Montenegro: fonti stampa, maggioranza parlamentare cerca di formare nuovo esecutivo

- A due giorni dal 16 marzo, scadenza del termine per la formazione del nuovo governo montenegrino, la maggioranza parlamentare di Podgorica sta cercando di raccogliere i 41 voti necessari per la formazione di un nuovo esecutivo, evitando così le elezioni straordinarie. Come riferiscono i media locali, i negoziati tra i vari partiti che formano la coalizione di governo stanno proseguendo in queste ore intensamente al fine di cercare un accordo sulla formazione di una squadra a guida ancora dell'attuale primo ministro Dritan Abazovic. Il quotidiano di Podgorica "Dan" sottolinea che se non si raggiungesse un accordo entro il termine del 16 marzo, la prossima mossa dell'attuale capo dello Stato Milo Djukanovic potrebbe essere lo scioglimento dell'Assemblea. Ciò significherebbe elezioni parlamentari straordinarie, e la prima data possibile per il loro svolgimento potrebbe essere il 21 maggio. Fonti vicine al presidente hanno intanto affermato che non sono ancora sicure di quale sarà la decisione di Djukanovic, soprattutto considerando che domenica si terranno nel Paese le elezioni presidenziali. Una delle opzioni sul tavolo è ancora che il titolare del mandato Miodrag Lekic (Demos), sulla base degli emendamenti alla legge sul presidente, formi il nuovo potere esecutivo, ma il movimento civico Ura dell'attuale premier Abazovic continua a essere contrario. (Seb)