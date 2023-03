Usa: dipartimento Giustizia e Sec avviano indagini sul fallimento di Silicon Valley Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia e la Commissione titoli e scambi (Sec) degli Stati Uniti hanno avviato due indagini separate sul fallimento della Silicon Valley Bank (Svb), la settimana scorsa. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che le indagini sono ancora ad uno stadio preliminare, e che potrebbero comunque concludersi senza accuse formali nei confronti dell’istituto. In particolare, le verifiche riguarderebbero anche le operazioni di compravendita di azioni che i rappresentanti di Svb Financial Group, la holding proprietaria della banca, nelle giornate immediatamente precedenti il collasso dell’istituto. (Was)