Torino: Lo Russo su sentenza coppie omogenitoriali Milano, grave disuguaglianza

- Il caso di Milano è solo l’ennesima conferma che la legge italiana, purtroppo, non considera le bambine e i bambini in modo eguale. Continuo a ritenere questa non solo un’insostenibile diseguaglianza ma una vera e propria ingiustizia. Lo ha affermato il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in merito al caso di Milano. "La situazione giuridica di questi figli, continua delle coppie omogenitoriali italiane continua, è oramai diventata insostenibile. In continuità con chi mi ha preceduto, ho attivato tutte le risorse della Città di Torino e ho accolto neomamme e neopapà che chiedevano solo una giusta tutela per i loro figli. Dopo l’ultima sentenza della Cassazione a sezioni unite, le circolari del Ministero dell’Interno e l’attivazione delle Prefetture, è diventato impossibile proseguire nel tentativo di tutelare e rispettare quelle bambine e quei bambini. (segue) (Rpi)