Torino: Lo Russo su sentenza coppie omogenitoriali Milano, grave disuguaglianza (2)

- Come padre e come Sindaco, sostengo che è il momento di dire basta. È giunto il momento di organizzare una grande alleanza tra tutte e tutti coloro che, come me, sono in prima linea e si trovano a dover respingere le corrette richieste e le aspettative di genitori che nulla vogliono se non il bene delle nuove e dei nuovi cittadini delle nostre città e del nostro Paese. Invito tutte le amministratrici e gli amministratori di unirci in una battaglia di civiltà non più rinviabile chiedendo insieme al Parlamento, come indicato dalla Corte Costituzionale, di legiferare con la massima urgenza risolvendo questa inaccettabile situazione", ha concluso Lo Russo. (Rpi)